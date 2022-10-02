Kayseri yerel haberleri: Melikgazi Belediyesi, Kıranardı'ndaki eski düğün salonunu yeniliyor

Kayseri gelişmesine göre Melikgazi Belediyesi ilçe vatandaşlarına daha iyi bir hizmet verebilmek adına Kıranardı Mahallesinde eskimiş halde olan düğün salonunu yenileyerek daha nitelikli ve modern bir düğün salonu yapacak.

Melikgazi Belediyesi ilçe vatandaşlarına daha iyi bir hizmet verebilmek adına Kıranardı Mahallesinde eskimiş halde olan düğün salonunu yenileyerek daha nitelikli ve modern bir düğün salonu yapacak.

İhtiyaçları gidermek için ilçeye her alanda çeşitli hizmetler verdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Vatandaşlarımızın konforu ve daha nitelikli hizmet alması için tüm mesai arkadaşlarımla gece-gündüz çalışıyoruz. Düğün merasimlerinin yapılması için vatandaşlarımıza uygun koşulları sağlıyoruz. Yeni evlenecek çiftlere bu özel günleri için daha nezih güzel bir ortam oluşturmak için çalışmalara başladık. Kıranardı Mahallesi'nde üç kattan oluşan binanın tamamında iç mekan tadilatının yanı sıra dış cepheyi de onararak yenileyeceğiz. Yeni düğün salonumuzda abdesthane, bay-bayan WC, gelin odası, mescit, mutfak ve birde bebek bakım odası bulunuyor. Düğün salonumuz, mutlu aile olma yolunda ilk adımı atan çiftlerimiz için her şeyin düşünüldüğü bir mekan olarak tasarlandı. Mahalle halkına ve ilçemize hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KAYSERİ