Kayseri'ye Yabancı Diller Yüksekokulu müjdesi

Kayseri'ye Yabancı Diller Yüksekokulu müjdesi
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AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Üniversitesi'nde (KAYÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu'nun kurulduğunu duyurdu.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Üniversitesi'nde (KAYÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu'nun kurulduğunu duyurdu.

Başkan Okandan yaptığı paylaşımda; "Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Kayseri Üniversitemiz bünyesinde 'Yabancı Diller Yüksekokulu' kurulmuştur. Bu önemli kazanım dolayısıyla; başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş'a, Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'a ve kıymetli milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Yabancı Diller Yüksekokulumuzun; Üniversitemize, Şehrimize ve Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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