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Kayseri ve Çevresinde Kuvvetli Yağış Uyarısı

Kayseri ve Çevresinde Kuvvetli Yağış Uyarısı
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve çevresinde kuvvetli yağış beklentisine dikkat çekerek, olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını önerdi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Kayseri ve çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği duyuruldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelerine göre: Kayseri çevrelerinde (Melikgazi, Talas, Develi, Sarız, Yahyalı, Bünyan, Pınarbaşı, Tomarza) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; yerel kuvvetli olacağı, tahmin ediliyor. Beklenen yağışlarla birlikte oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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