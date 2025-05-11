Kayseri ve Çevresinde Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Kayseri ve çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği duyuruldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelerine göre: Kayseri çevrelerinde (Melikgazi, Talas, Develi, Sarız, Yahyalı, Bünyan, Pınarbaşı, Tomarza) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; yerel kuvvetli olacağı, tahmin ediliyor. Beklenen yağışlarla birlikte oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ