Vali Çiçek'ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Vali Gökmen Çiçek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla toplumsal eşitlik ve engellilerin katkılarına vurgu yaptı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Toplumumuzun her ferdinin eşit, onurlu ve bağımsız bir yaşam sürmesi için hepimize düşen sorumluluğu hatırlatan anlamlı bir gündür" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çiçek mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hayatı birlikte daha erişilebilir, daha adil ve daha yaşanabilir kılmak için; empatiyi büyüten, farklılıkları zenginlik olarak gören bir yaklaşımı her daim yaşatmaya devam edeceğiz. Engelli kardeşlerimizin sosyal, ekonomik ve kültür hayatına yapmış oldukları katkılar her türlü takdirin üstündedir. Bugün sporda, kültür alanında, bilim hayatında ve birçok alanda ortaya koydukları ulusal ve uluslararası başarılarla gurur duymaktayız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün toplumumuzda engellilik konusunda farkındalık oluşturması ve engellilerimizin sorunlarının çözümüne katkı sağlaması temennisiyle, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine en içtin sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
