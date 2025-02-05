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Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın: "Kayseri OSB itfaiyemiz depremlere karşı her an hazır"

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın:
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Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde yayımladığı mesajında, "6 Şubat'ın hemen ardından Kayseri OSB İtfaiyesi olarak, deprem bölgesinde yardıma ilk koşanlar arasında yer almıştık. Allah bir daha böyle bir acı göstermesin.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde yayımladığı mesajında, "6 Şubat'ın hemen ardından Kayseri OSB İtfaiyesi olarak, deprem bölgesinde yardıma ilk koşanlar arasında yer almıştık. Allah bir daha böyle bir acı göstermesin. Bizler, depremlerin değil bilinçsizliğin öldürdüğüne inanıyoruz. Bu nedenle millet olarak daima hazırlıklı olmalıyız." dedi.

Başkan Yalçın, "Kayseri OSB İtfaiyemiz 6 Şubat depremleri sonrasında arama-kurtarma çalışmalarına ilk katılan ekipler arasında yer alarak, birçok cana umut olmuştu. Ekiplerimiz yaptığımız çalışmalarla deprem başta olmak üzere doğal afetlere karşı donanımlı ve eğitimli halde hazır bulunmaktadır. Allah milletimizi ve sanayicilerimizi depremlerden yangınlardan, kazalardan ve afetlerden korusun." diye konuştu.

2023 yılında asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerini yaşadıklarını hatırlatan Başkan Mehmet Yalçın, "Kayseri Valiliğinin emri ile depremin yaşandığı gün olan 06 Şubat 2023 tarihinde Kayseri OSB itfaiyesi özel arama ve kurtarma ekibimiz hızlıca bölgeye intikal etmiş ve çalışmalar yürütmüştür. Ekiplerimiz, yapılan görev sonu çağrısına kadar deprem bölgesinde farklı illerde ortak çalışmalara katılarak, 100'ü aşkın vatandaşımızı enkazdan canlı olarak kurtarmıştır. Yangınlarla mücadelede cansiperane bir şekilde çalışan Kayseri OSB İtfaiyesi personeline deprem sonrasında gösterdikleri çalışmalardan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Asrın felaketi olarak adlandırdığımız, ülkemizi derinden sarsan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümündeyiz. 11 İlimizi, 14 milyon insanımızı etkileyen, 53 binden fazla can kaybına yol açan bu büyük afet, hepimizin yüreğinde derin izler bıraktı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devletimizin tüm kurumları, sivil toplum kuruluşlarımız ve aziz milletimiz, adeta bir seferberlik ruhuyla afetin yaralarını sarmak için gece gündüz demeden çalıştı. Hızla yürütülen arama-kurtarma çalışmaları içinde katkı sunmuş olmak da bizler için ayrıca bir gururdur. Deprem gerçeğiyle yüzleşmek ve muhtemel afetlere karşı hazırlıklı olmak hepimizin ortak sorumluluğudur. "Deprem öldürmez, bina öldürür." anlayışıyla, depreme dayanıklı yapılar inşa etmek, toplumumuzu bilinçlendirmek ve riskleri en aza indirerek geleceğe daha güvenli adımlarla ilerlemek zorundayız. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır ve baş sağlığı diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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