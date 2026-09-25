Haberler

Kayseri Melikgazi'de 3. kat penceresinden düşen genç kız ağır yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Melikgazi'de 10 katlı bir binanın 3. katındaki pencereden düşen 19 yaşındaki genç kız ağır yaralandı. Ağır yaralanan genç kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı; polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

KAYSERİ'de 10 katlı binanın 3'üncü katındaki pencereden düşen M.V. (19), ağır yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Gül Sokak üzerinde bulunan 10 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre M.V., dengesini kaybederek binanın 3'üncü katının penceresinden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.V., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Endonezya'da öğrencisine cinsel saldırıdan hüküm giyen öğretmen gizlice tahliye edildi! Mağdurlar onu hâlâ cezaevinde sanıyordu

Hâlâ cezaevinde sanıyorlardı! Gizli kamera onu bayramda yakaladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrailli temsilciden BM Genel Kurulu'nda provokatif hareket! İranlı diplomatın yanına giderek...

İsrailli temsilciden provokasyon! İranlı heyetin yanına giderek...
Bilecik Bozüyük'te kamyona arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Otomobil kamyona arkadan çarptı! Ön koltuktaki yolcu kurtarılamadı
Tekirdağ Malkara'da üzerine yaklaşık 500 kilo saman balyası düşen adam öldü

500 kiloluk saman balyaları üzerine devrildi! Talihsiz çiftçi öldü
28 yıllık TRT muhabiri Zidane'ın karşısında heyecanlandı! Sesi titredi

28 yıllık TRT muhabirinin Zidane sorusu olay oldu! Heyecandan...
Mıknatıslı top yutan 3 yaşındaki çocuğun boğazından ve midesinden 21 parça çıkarıldı! Doktorlardan ailelere uyarı

Oynarken 25 mıknatıs yuttu! İkisi soluk borusuna girmek üzereydi
İzmirli avukat Ebru Bilgen'in adıyla sahte ruhsat gönderdiler! Bir günde yaklaşık 1 milyon lira topladılar

'Uzlaşma dosyanız var' telefonuna dikkat! Ruhsat bile sahte çıktı
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması

Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması