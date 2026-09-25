Kayseri Melikgazi'de 3. kat penceresinden düşen genç kız ağır yaralandı

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KAYSERİ'de 10 katlı binanın 3'üncü katındaki pencereden düşen M.V. (19), ağır yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Gül Sokak üzerinde bulunan 10 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre M.V., dengesini kaybederek binanın 3'üncü katının penceresinden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.V., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı