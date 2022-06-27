Kayseri Kasaplar ve Besiciler Odası'ndan 'korsan kıyma çekimi' uyarısı

Kayseri Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Mustafa Bayırbaş, Kurban Bayramı'nda kıyma çektirecek vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Vatandaşlarımız bakteri yuvası korsan makineler yerine kasapları tercih etmeli" dedi.

Her mahallede vatandaşa hizmet veren kasapların bulunduğunu söyleyen Mustafa Bayırbaş, " Kurban Bayramı öncesi ve sonrası 3-4 aylık bir sürede esnafımızın işlerinin durma noktasına geldiği bilinmektedir. Kurban bayramında vatandaşların et çektirmesi azda olsa kasap esnafımıza maddi kaynak sağlayacak ve zorunlu ödemelerini vergi, dükkan kirası, SGK, elektrik, su gibi giderlere destek olacak bir iştir. Aksi takdirde 300'e yakın esnafımız kepenk kapatma durumuna düşebilir. Ancak et çekim işini "bayram öncesi et çekilir" duyurusu asarak, kasap olmayan bakkal, berber, manav dükkanlarında, sokak ortalarında veya bina görevlileri, paslı kıyma makinalarını kurarak, hijyenik olmayan şartlarda insan sağlığını hiçe saymak suretiyle maalesef kıyma çekimi yapılmaktadır. Hatta kasap esnafımızın dükkanının önünde yapılmaktadır. Bu korsan kişilerle kasap esnafımız arasında zaman zaman tartışma çıkmaktadır ve bu tartışmalar kavgaya dönüşebilmektedir. İlimizde 385 kasap esnafımız ve 200'e yakın market vardır. Her mahallede kasap ve market mevcuttur. Vatandaşlarımızın taleplerini hijyenik olarak yerine getirecek esnafımız mevcut iken ehil olmayan kişiler paslı makinalarda insan sağlığını hiçe sayarak kıyma çekimi yapmaları şehrimize yakışmamaktadır. Gıda Tarım hayvancılık bakanlığının ve içişleri bakanlığının almış olduğu karar" kıyma çekiminin et ve et ürünleri işleyen ruhsatlı işyerleri tarafından yapılmalıdır" kararını maalesef şehrimizde uygulanmamaktadır" dedi.

Bayırbaş, vatandaşların bakteri yuvası olan korsan kıyma makinelerinden uzak durmaları gerektiğini söyleyerek, "2000 Yılından itibaren İlimizde Kurban hizmetleri komisyonu İl Valisi Başkanlığında kurulup İlçe Kaymakamı, İlçe Belediye Başkanı, İlçe Müftüsü, İlçe Tarım Müdürü, Sağlık Grup Başkanı'nın katılımı ile kurulan bu komisyonun almış oldukları kararında A- Belediyelerin Görevleri Başlıklı 10. Kararında aynen şöyle denilmektedir; "Seyyar tezgahlarda kurban etlerinin çekilerek kıyma haline getirilmesine ve bunların işlenmesine Belediye zabıta ekipleri tarafından yasak getirilmesine ve gereken cezanın uygulanmasına" dair karar almışlardır. Ancak yıllardır Belediye zabıta ekipleri bu duruma duyarsız kaldıkları hatta adeta teşvik edercesine Bayramda iki zabıta memuru nöbetçi bıraktıkları, bu memurların da Kurban Komisyonunun almış oldukları kararı uygulamadıkları müşahade edilmektedir. Dolayısıyla her yıl korsan kıyma makinası artmaktadır. Yetkililerden Kurban Hizmetleri komisyonunun almış olduğu A- Belediyelerin Görevleri 10 Sıra nolu bu kararları uygulamalarını talep ediyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız bir yıl depoda bekletilen ve bakteri mikrop üreten bu korsan kişilerden kıyma makinalarında etlerinizi çektirmeyiniz. Kendi ve sevdiklerinizin sağlığını tehlikeye atmayınız. Kasap esnafımız daha sağlıklı ortamda hijyenik kurallara uygun olarak et çekimi yapmaktadır. Bu vesile ile kurban bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ederim" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel