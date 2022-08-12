Kayseri haber... Kayseri'nin 5 ilçesine kaymakam atandı Kayseri haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede Yayımlanan 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi'nde; Kayseri'nin Develi, Hacılar, Felahiye, Yahyalı ve Sarız ilçelerinin kaymakamları değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede Yayımlanan 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi'nde; Kayseri'nin Develi, Hacılar, Felahiye, Yahyalı ve Sarız ilçelerinin kaymakamları değişti. Yayımlanan kararname ile Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç Develi Kaymakamlığına, Horasan Kaymakamı Burak Dertlioğlu Hacılar Kaymakamlığına, Karataş Kaymakamı Fatih Ayaz Felahiye Kaymakamlığına, Yedisu Kaymakamı Mehmet Kaya Yahyalı Kaymakamlığına, Kurşunlu Kaymakamı İlyas Öztürk ise Sarız Kaymakamlığına atandı. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Yerel Felahiye Yahyalı Kayseri Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Kayseri haber... Kayseri'nin 5 ilçesine kaymakam atandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.