Kayseri Eczacı Odası'nda 54. Olağan Seçim Başladı

Kayseri Eczacı Odası 54. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy kullanma işlemi başladı. Oyunu kullanan Başkan Uğur Nuri Akın, "Meslektaşlarımızın güvenini boşa çıkarmayacağız" dedi.

12. Bölge Kayseri Eczacı Odası 54. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy kullanma işlemi başladı. Seçime tek aday olarak giren Başkan Uğur Nuri Akın da meslektaşları ile birlikte oyunu kullandı. Akın, oy kullanma işleminin ardından yaptığı açıklamasında, tek liste olarak seçime girmenin farklı bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Genel kurulu şenlik havasında yaptıklarını söyleyen Başkan Uğur Nuri Akın, "Dün 54. Olağan Seçimli Genel Kurulumuzu gerçekleştirdik. Genel kurulumuz tam bir şenlik havasındaydı, meslektaşlarımızla bir araya geldik. Çok huzurlu, güven ortamı sağlayan güzel bir toplantı yaptık. Bu da bizler için sevindirici. Önceki dönemlerde hararetli geçen seçimlere inat bizler bu süküneti sağlamaya çalıştık. Meslektaşlarımızla bir araya gelerek, mesleğimiz adına bir şeyler yapmak için gayret gösterdik. Bugün de seçimimizi gerçekleştireceğiz. Meslektaşlarımız bize güven duyuyorlar ki bugün tek liste olarak seçime giriyoruz. Onların tabi ki güvenini boşa çıkarmayacağız. Bu tek liste girmek bize farklı bir sorumluluk da yüklüyor aslında. 'Bizler sizlere güveniyoruz ancak ensenizdeyiz' mesajı veriyorlar. Bu yüzden de bizler meslektaşlarımız adına, mesleğimizi bir adım öteye taşımak ve bu ülkede halk sağlığını korumak adına var gücümüzle çalışacağız. Şimdiden seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyor oy kullanan tüm meslektaşlarıma da bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ