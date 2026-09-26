Kayseri'de üniversiteliler ilkokullarda hijyen eğitimi verip çocukları eğlendiriyor

Kayseri'de üniversite öğrencileri, ziyaret ettikleri ilkokullarda öğrencilere hem bilgilendirici etkinlikler yapıyor hem de eğlendiriyor.

Kayseri'de bulunan bir üniversitenin sağlık bilimleri fakültesinde eğitim gören ve Mavi Pusula Çocukları Hakları Kulübü adında bir kulüp kuran öğrenciler, düzenledikleri etkinlikler ile ilkokul öğrencilerinin yüzünü güldürüyor. Belirli periyotlarda kentte bulunan ilkokulları ziyaret eden üniversiteliler, minik öğrencilere ilk olarak el yıkama, diş fırçalama gibi hijyen eğitimi veren öğrenciler, çocukların gelişimine katkı sağlıyor. Ardından palyaço kıyafeti ile öğrencileri eğlendiren gençler, keyifli zaman geçiriyor.

Etkinlikler hakkında bilgiler veren Mavi Pusula Çocuk Hakları Kulübü Başkanı Hayal Yaşarer, "Ekibimiz Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden oluşuyor. Ekibimizde diyetisyenler, fizyoterapistler ve hemşireler var. Biz bu şekilde okullara giderek hijyen eğitimleri düzenlemeyi amaçlıyoruz. Bu bizim ilk etkinliğimiz, çok heyecanlıyız. Bunun devamının gelmesini umuyoruz. 2 haftada bir düzenli olarak etkinliklerimizi düzenlemeye devam edeceğiz. Çocukların aslında evde ailede başlayan eğitimlerini biz okul ortamına taşıyarak biraz daha ciddileşmesini hedefliyoruz. Hijyen eğitimleri veriyoruz. Bunların içerisinde el yıkama eğitimleriyle başladık. Diş fırçalama eğitimi vereceğiz. Mahremiyet eğitimi vereceğiz. Birazcık daha psikolojik boyutu da düşünerek akran zorbalığı, nezaket kuralları eğitimleri vermeyi planlıyoruz. Üniversite eğitimimiz devam ederken öğrencilerimizi küçük kardeşlerimize de aktarmak istedik. Onların da çok ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bence bu dönemde en önemli şey sağlık. Biz de buradan ilerlemek istedik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı