Haberler

Kayseri'de üniversiteliler ilkokullarda hijyen eğitimi verip çocukları eğlendiriyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'de üniversiteliler ilkokullarda hijyen eğitimi verip çocukları eğlendiriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de sağlık bilimleri fakültesi öğrencileri, kurdukları Mavi Pusula Çocuk Hakları Kulübü ile ilkokullarda hijyen eğitimi verip çocukları palyaçoyla eğlendiriyor. Etkinliklerin iki haftada bir sürdürüleceği belirtiliyor.

Kayseri'de üniversite öğrencileri, ziyaret ettikleri ilkokullarda öğrencilere hem bilgilendirici etkinlikler yapıyor hem de eğlendiriyor.

Kayseri'de bulunan bir üniversitenin sağlık bilimleri fakültesinde eğitim gören ve Mavi Pusula Çocukları Hakları Kulübü adında bir kulüp kuran öğrenciler, düzenledikleri etkinlikler ile ilkokul öğrencilerinin yüzünü güldürüyor. Belirli periyotlarda kentte bulunan ilkokulları ziyaret eden üniversiteliler, minik öğrencilere ilk olarak el yıkama, diş fırçalama gibi hijyen eğitimi veren öğrenciler, çocukların gelişimine katkı sağlıyor. Ardından palyaço kıyafeti ile öğrencileri eğlendiren gençler, keyifli zaman geçiriyor.

Etkinlikler hakkında bilgiler veren Mavi Pusula Çocuk Hakları Kulübü Başkanı Hayal Yaşarer, "Ekibimiz Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden oluşuyor. Ekibimizde diyetisyenler, fizyoterapistler ve hemşireler var. Biz bu şekilde okullara giderek hijyen eğitimleri düzenlemeyi amaçlıyoruz. Bu bizim ilk etkinliğimiz, çok heyecanlıyız. Bunun devamının gelmesini umuyoruz. 2 haftada bir düzenli olarak etkinliklerimizi düzenlemeye devam edeceğiz. Çocukların aslında evde ailede başlayan eğitimlerini biz okul ortamına taşıyarak biraz daha ciddileşmesini hedefliyoruz. Hijyen eğitimleri veriyoruz. Bunların içerisinde el yıkama eğitimleriyle başladık. Diş fırçalama eğitimi vereceğiz. Mahremiyet eğitimi vereceğiz. Birazcık daha psikolojik boyutu da düşünerek akran zorbalığı, nezaket kuralları eğitimleri vermeyi planlıyoruz. Üniversite eğitimimiz devam ederken öğrencilerimizi küçük kardeşlerimize de aktarmak istedik. Onların da çok ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bence bu dönemde en önemli şey sağlık. Biz de buradan ilerlemek istedik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Müze açılışında gözler Bianca Censori’deydi! Cesur tarzı dikkat çekti

Müze açılışına öyle bir geldi ki herkes ona baktı
Tera'nın gizemli 11 yatırımcısı belli oldu! İşte o isimler ve pay oranları

Gizemli 11 yatırımcı belli oldu! İşte o isimler ve pay oranları...
Arda Güler su istedi, taraftar anında karşılık verdi! Tüyler diken diken

Tüyleri diken diken eden görüntü!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender'in ölüm nedenini eşi açıkladı

Sevenlerini yasa boğan Tolga'nın ölüm nedenini eşi açıkladı
Ali Tarakcı hakkında peş peşe kararlar! Bu kez hesabına erişim engeli kararı

“Bakan istifa edecek” diyen Ali Tarakcı'ya bir şok daha
Bir zamanlar sahada ter döküyordu! Türkiye-Fransa maçında güvenlik görevlisi oldu

Top oynadığı sahadaki görevi şaşkına çevirdi
Salah kararı ülkeyi karıştırdı! Herkes sakatlık sandı, gerçek başka çıktı

Salah'a yapılan ülkeyi karıştırdı, resmi açıklama geldi
Mersin'de sopalı, zincirli kavga kamerada! 3 çocuk annesinin kolu ve bacağı kırıldı, 4 kişi tutuklandı

Kavgada kolu ve bacağı kırıldı! 3 çocuk annesi o anları anlattı
Kılıçdaroğlu'ndan Mehmet Şimşek'e istifa çağrısı: Siyasal iktidar fon yolsuzluğunu biliyordu

Mehmet Şimşek'e 'Görevini bırakacaksın' dedi! Gizli yazı iddiası
Fenerbahçe'den transfer yasağıyla ilgili ilk açıklama! İşte cezanın nedeni

İşte Fenerbahçe taraftarını gece uyutmayan cezanın nedeni