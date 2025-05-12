Kayseri'de Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri çevresinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte dolu olabileceğini belirtti. Oluşabilecek risklere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Kayseri çevresinde kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre, Kayseri çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte dolu hadisesi beklendiğinden oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel