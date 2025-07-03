Kayseri'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Kayseri'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri'nin güneyli kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kayseri'nin bazı bölgelerinde kuvvetli rüzgar beklendiği uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün ve Cuma günü Kayseri'nin güneyli kesimlerinde (Sarız, Yahyalı, Develi, Pınarbaşı, Tomarza) beklenen rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 'kuvvetli rüzgar ve fırtına' (40-60 km/saat, yer yer hamleli 80 km/saat) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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