Kayseri'de Kumar Bağımlılığına Dikkat Çekmek İçin Tiyatro Oyunu

Kayseri'de Kumar Bağımlılığına Dikkat Çekmek İçin Tiyatro Oyunu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, öğrenciler tarafından sahnelenen 'Girdap' isimli tiyatro oyunu ile kumar bağımlılığının zararları vatandaşlara anlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, 'Girdap' isimli tiyatro oyunu ile vatandaşlara kumar bağımlılığının zararları anlatıldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan 'Girdap' isimli tiyatro oyunu, izleyicilere kumar bağımlılığının nasıl başladığı ve kötü sonuçlarını anlattı. Kayseri Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen tiyatro oyununa İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı

Harbiye sahnesine uçarak geldi, 9 kiloluk elbisesiyle olay oldu
Marmaray'daki darp olayının seyrini değiştirecek ifade: Başörtümü kastederek hakaret etti

Marmaray'daki darp olayında okların yönünü değiştirecek ifade
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Anlaşma tamam! Modric'in yeni takımı belli oldu

Anlaşma tamam! İşte Modric'in yeni takımı
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
Polis aracından kaçmak istedi, sonu korkunç bitti

Polis aracından kaçmak istedi, sonu korkunç bitti
Tuğçe Tayfur'un anne sevinci hüzne döndü! Minik Necla Hira yoğun bakımda

Ünlü ismin annelik sevinci hüzne döndü! Bebeği yoğun bakımda
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler
BDDK onay verdi! 2 yeni banka kuruluyor

BDDK onay verdi! 2 yeni banka kuruluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.