Kayseri'de Kumar Bağımlılığına Dikkat Çekmek İçin Tiyatro Oyunu
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, öğrenciler tarafından sahnelenen 'Girdap' isimli tiyatro oyunu ile kumar bağımlılığının zararları vatandaşlara anlatıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, 'Girdap' isimli tiyatro oyunu ile vatandaşlara kumar bağımlılığının zararları anlatıldı.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan 'Girdap' isimli tiyatro oyunu, izleyicilere kumar bağımlılığının nasıl başladığı ve kötü sonuçlarını anlattı. Kayseri Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen tiyatro oyununa İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel