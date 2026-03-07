Haberler

Kayseri'de kar yağışı

Güncelleme:
Kayseri'de etkili olan kar yağışı, kenti beyaz örtüyle kaplayarak kartpostal güzelliğinde manzaralar oluşturdu. Meteorolojiden yapılan uyarılara göre, bölgedeki hava durumu oldukça soğuk geçecek.

Kayseri'de etkili olan kar yağışı sonrası kentte kartpostallık görüntüler oluştu.

Kayseri'de etkili olan soğuk hava akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa, gece saatlerinde ise kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde etkili olan kar yağışı kent merkezini ve yüksek kesimleri beyaz örtüyle kapladı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği, yağışların; Sivas çevreleri ve Kayseri'nin doğu ilçeleri ile yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor." denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
