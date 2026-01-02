Kayseri'de çocukların kar eğlencesi: Tepsilerle kayak yaptılar

Kayseri'de yoğun kar yağışı sonrasında oyun parkları boş kalırken, kış oyunları ön plana çıktı.

Kayseri'de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, sokaklar çocuklar için oyun parkı oldu. Kar yağışıyla birlikte parklardaki oyun alanlarını tercih etmeyen çocuklar, kar topu oynayarak ve karda kayarak, karın tadını çıkarttı. Yolların kar ile dolması sonrası kızaklar ve pasta tepsisi alan çocuklar, saatlerce keyifle oynadı. - KAYSERİ