Kayseri'de Kano Alanında Sürpriz Evlilik Teklifi

Kayseri'nin Tomarza ilçesindeki kano alanında bir genç, kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

İlçede bulunan Zamantı Irmağındaki kona alanında Oğuz Gürbüz, İzmirli kız arkadaşı Seda'ya sürpriz evlilik teklifinde bulundu. 'Evet' cevabını alan Gürbüz mutluluğuna mutluluk katarak daha önce hazırladığı yüzüğü kız arkadaşının parmağına taktı. Çevre il ve ilçelerden kano yapmaya gelen doğa severler de genç çiftlerin mutluluklarına şahitlik yaparak tebrik etti.

Evliliğe ilk adımı atan genç çiftler; birlikte ilk danslarını yaparak mutluluklarını paylaşan arkadaşları ile oyunlar oynadı. - KAYSERİ