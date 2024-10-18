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Kayseri'de Kalp Krizi Sonucu Genç Bir Kamu Görevlisi Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Kalp Krizi Sonucu Genç Bir Kamu Görevlisi Hayatını Kaybetti
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Kayseri Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü'nde çalışan Dursun Kaya, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 36 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Hulusi Akar Camii'nde ikindi namazının ardından defnedilecek.

Kayseri Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü'nde çalışan Dursun Kaya, geçirdiği kalp krizi sonucu 36 yaşında hayatını kaybetti.

Kayseri Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü'nde görevli Dursun Kaya, geçirdiği kal krizi sonucu hayatını kaybetti. Merhum Kaya'nın cenazesinin Hulusi Akar Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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