Haberler

Kayseri'de İhtiyaç Sahibi 500 Çocuğa Kışlık Giysi Desteği

Kayseri'de İhtiyaç Sahibi 500 Çocuğa Kışlık Giysi Desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği, Kayseri'de ihtiyaç sahibi 500 çocuğa özel olarak hazırlanan kışlık giyim setlerini dağıttı. Giysi setleri, çocukların ölçülerine göre hazırlandı ve ailelerine teslim edildi.

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği yönetimi tarafından, Kayseri'de ihtiyaç sahibi 500 çocuğa kışlık giyim desteğinde bulunuldu.

Bot, pantolon, kazak, mont, eldiven, kaşkol ve şapkadan oluşan kışlık giysi setleri, önceden belirlenen ihtiyaç sahibi çocukların isimlerine özel olarak hazırlanmış koliler halinde Kayseri Saat Kulesi'ndeki Avrupa Kayserili İşverenler Birliği İrtibat Ofisi'nden ailelere teslim edildi. Setlerin her bir çocuğun ölçüsü önceden alınarak, tamamen kişiye özel bir şekilde hazırlanırken, konuyla ilgili açıklama yapan Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Genel Başkanı Ali Hızar, birliğin yalnızca ekonomik iş birliği odaklı bir sivil toplum kuruluşu olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"En az ekonomide olduğu kadar sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da milletimize hizmet etmeyi vazife biliyoruz. Bu kampanya da bunun en güçlü örneklerinden biridir."

Avrupa Kayseri'de işverenler Birliği Onursal Başkanı Yeşim Akpınar da bu anlamlı projede yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "İnsani ve hayır yönü olan her çalışmaya imkanım el verdiği sürece destek olmaya devam edeceğim," dedi.

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Kayseri Avrupalı Türkler Hizmet ve İrtibat Ofisi Koordinatörü Ömer Faruk Kırmızıtaş da kampanyayla ilgili bir açıklama yaparak değerlendirmelerde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İBB'ye yönelik veri sızıntısı soruşturmasında 6 kişi tutuklandı

Milyonlarca İstanbullu'nun uykularını kaçıran iddiada mahkemeden karar
Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak

Türkiye uzun zamandır beklediği savaş uçaklarına kavuşuyor
İşte Türkiye'nin alacağı Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının özellikleri

Sadece 9 ülkede var, 10. Türkiye oldu! Özellikleri de saymakla bitmez
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
İsrail'den Lübnan'a saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail terör estiriyor! O ülkeye saldırdılar
Ağızlarındaki baklayı sonunda çıkardılar! İsrail, Gazze'de Türk askerini neden istemiyor?

İsrail, Gazze'de Türkiye'yi neden istemiyor? Baklayı sonunda çıkardı
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı

TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
TFF, bahis oynayan hakemlerin isimlerini paylaşacak

Bahis oynayan hakemlerin isimleri tek tek açıklanıyor
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
Dünya devi son 8 maçını kazanamayan ünlü antrenörü kovdu

Dünya devi ünlü antrenörü kovdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.