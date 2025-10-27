Kayseri'de İhtiyaç Sahibi 500 Çocuğa Kışlık Giysi Desteği

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği yönetimi tarafından, Kayseri'de ihtiyaç sahibi 500 çocuğa kışlık giyim desteğinde bulunuldu.

Bot, pantolon, kazak, mont, eldiven, kaşkol ve şapkadan oluşan kışlık giysi setleri, önceden belirlenen ihtiyaç sahibi çocukların isimlerine özel olarak hazırlanmış koliler halinde Kayseri Saat Kulesi'ndeki Avrupa Kayserili İşverenler Birliği İrtibat Ofisi'nden ailelere teslim edildi. Setlerin her bir çocuğun ölçüsü önceden alınarak, tamamen kişiye özel bir şekilde hazırlanırken, konuyla ilgili açıklama yapan Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Genel Başkanı Ali Hızar, birliğin yalnızca ekonomik iş birliği odaklı bir sivil toplum kuruluşu olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"En az ekonomide olduğu kadar sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da milletimize hizmet etmeyi vazife biliyoruz. Bu kampanya da bunun en güçlü örneklerinden biridir."

Avrupa Kayseri'de işverenler Birliği Onursal Başkanı Yeşim Akpınar da bu anlamlı projede yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "İnsani ve hayır yönü olan her çalışmaya imkanım el verdiği sürece destek olmaya devam edeceğim," dedi.

Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Kayseri Avrupalı Türkler Hizmet ve İrtibat Ofisi Koordinatörü Ömer Faruk Kırmızıtaş da kampanyayla ilgili bir açıklama yaparak değerlendirmelerde bulundu. - KAYSERİ