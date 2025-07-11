Kayseri'de Hava Sıcaklıkları 39 Dereceye Ulaşacak

Kayseri'de Hava Sıcaklıkları 39 Dereceye Ulaşacak
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri'de pazar günü hava sıcaklığının 39 dereceye çıkacağını ve vatandaşların sıcak havada dikkatli olmaları gerektiğini açıkladı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Kayseri'de pazar günü hava sıcaklığının 39 dereceye kadar ulaşacağı bildirildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyrettiği bildirilerek; "Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Alınan bilgilere göre Kayseri'de hava sıcaklığı cumartesi günü 38, pazar günü 39, pazartesi günü 37 dereceyi bulacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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