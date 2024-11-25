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Kayseri'de Eğitime Bir Gün Daha Ara Verildi

Kayseri'de Eğitime Bir Gün Daha Ara Verildi
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Kayseri'de olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime verilen 1 günlük ara, 26 Kasım Salı günü için uzatıldı. Tüm resmi ve özel eğitim kurumları tatil edildi.

Kayseri'de olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime verilen 1 günlük ara uzatılarak, okullar yarın da tatil edildi.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan son verilerin değerlendirilmesi sonucunda, ilimiz merkezi ve tüm ilçeler dahil olmak üzere 26 Kasım Salı günü eğitim-öğretime (özel eğitim kurumları ve kurslar da dahil) 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli personellerden engelli ve hamile olanlar idari izinli sayılacaktır" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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