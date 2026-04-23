Kaynaşlılı öğrenciler Türk-Alman Üniversitesi'ni tanıdı

Alman Üniversitesi'ni gezdi, üniversite hakkında bigi aldı.

Kaynaşlı Anadolu Lisesi, Kaynaşlı Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kaynaşlı Şehit Sabri Altınbaş Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Türkiye Alman Üniversitesi'ni ziyaret ederek tanıtım programına katıldı. Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Yıldız, Kaynaşlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Yurttaş, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Program kapsamında öğrencilere hitap eden Rektör Yıldız, üniversitenin akademik imkanları hakkında bilgi verirken, üniversite tercihi ve kariyer planlama süreçlerine ilişkin önemli tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Yıldız, bilinçli tercih yapmanın önemine dikkat çekti. Rektörün konuşmasının ardından, İletişim Koordinatörlüğü Kurumsal İletişim Ofisi tarafından aday öğrencilere yönelik kapsamlı bir tanıtım sunumu gerçekleştirildi. Sunumda üniversitenin çok dilli eğitim yapısı, uluslararası değişim programları ve akademik birimleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Program, soru-cevap bölümü ile devam ederken, öğrenciler merak ettikleri konular hakkında doğrudan bilgi alma fırsatı buldu. Etkinlik, kampüs turu ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
