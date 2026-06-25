Vali Baruş'tan tayini çıkan mülki idare amirlerine veda yemeği
Erzurum Valisi Aydın Baruş, Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar Kararnamesi ile görev yerleri değişen mülki idare amirleri için bir veda yemeği düzenledi. Vali Baruş, Erzurum'a sundukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerlerinde başarılar diledi.
Vali Aydın Baruş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar Kararnamesi kapsamında görev yerleri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlarla düzenlenen yemekte bir araya geldi.
Görev yaptıkları süre boyunca Erzurum'a sundukları hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür eden Vali Sayın Baruş, yeni görev yerlerinin hayırlı olmasını temenni ederek başarı dileklerini iletti. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı