Vali Baruş'tan tayini çıkan mülki idare amirlerine veda yemeği

Vali Aydın Baruş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar Kararnamesi kapsamında görev yerleri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlarla düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Görev yaptıkları süre boyunca Erzurum'a sundukları hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür eden Vali Sayın Baruş, yeni görev yerlerinin hayırlı olmasını temenni ederek başarı dileklerini iletti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı