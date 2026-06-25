Haberler

Vali Baruş'tan tayini çıkan mülki idare amirlerine veda yemeği

Vali Baruş'tan tayini çıkan mülki idare amirlerine veda yemeği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar Kararnamesi ile görev yerleri değişen mülki idare amirleri için bir veda yemeği düzenledi. Vali Baruş, Erzurum'a sundukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Vali Aydın Baruş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar Kararnamesi kapsamında görev yerleri değişen vali yardımcıları ve kaymakamlarla düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Görev yaptıkları süre boyunca Erzurum'a sundukları hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür eden Vali Sayın Baruş, yeni görev yerlerinin hayırlı olmasını temenni ederek başarı dileklerini iletti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük deprem! Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu

Ülke felaketi yaşıyor! 39 saniye arayla iki büyük deprem meydana geldi
Kerem Galatasaray'ın yıldızına 'Lan gerizekalı' dedi, ortalık karıştı

Kerem Galatasaray'ın yıldızına "Lan gerizekalı" dedi, ortalık karıştı
Doktor ile hemşirenin yasak aşkı ifşa oldu

Yazışmalar bomba! Doktor ile hemşirenin yasak aşkı ifşa oldu
Ülke bu görüntüyü konuşuyor! ABD askerlerini tek yumrukla yere serdi

Ülke bu görüntüyü konuşuyor! ABD askerlerini tek yumrukla yere serdi
Seyir halindeki aracın kaputunda yılan paniği

Büyük panik! Seyir halindeki aracın kaputunda bir anda belirdi
Fransa'da 48 vilayette orman yangını riski nedeniyle turuncu alarm verildi

Korkulan oldu! Tehlike büyüyor, 48 vilayette turuncu alarm verildi
Okan Buruk'un oğlunu görenler tanıyamadı! Boyu babasını geçti

Ali Yiğit Buruk bambaşka biri olmuş! Görenler tanıyamıyor