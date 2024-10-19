Üye Girişi
Haberler

Kaymakam Yosunkaya, Çaybükü Köylüleriyle Sorunlarını Görüştü

Kaymakam Yosunkaya, Çaybükü Köylüleriyle Sorunlarını Görüştü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşova Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, Çaybükü köyünde düzenlenen etkinlikte köylülerle bir araya gelerek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

DÜZCE (İHA) – Gümüşova'ya bağlı Çaybükü köyünde köylüler ilçe Kaymakamı Selçuk Yosunkaya ile bir araya gelerek, sorun ve sıkıntılarını anlattı.

Gümüşova Kaymakamı Selçuk Yosunkaya ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Çaybükü Köyü'nde köylüler ile buluşma etkinliği yapıldı. Köy Muhtarı Fahri Er'in önderliğinde köy meydanında bulunan Çaybükü Gençlik merkezinde düzenlenen etkinlikte köylüler Kaymakam ile buluşarak sorun ve sıkıntılarını anlattı. Vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Kaymakam Yosunkaya, köyde yapılması gereken çalışmalar ile ilgili yakından ilgileneceğini aktardı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gümüşova Selçuk

Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı

Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı

 Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı

Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı

 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş

Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
Dilan Polat ile kardeşi Sıla Doğu dudak dudağa öpüştü

Kardeşi ile dudak dudağa öpüştü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef eli böğründe tarifi! En güzel eli böğründe tarifi! Eli böğründe tarifi nasıl yapılır? Eli böğründe için malzemeler! Ali Çuhadar kimdir? MasterChef Kahramanmaraşlı Ali Çuhadar kimdir? Antalya elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Rıza Uçan kimdir? Sağlık Bakanlığı görevinden neden alındı? 19-20 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Güney Sudan Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Ergin kimdir? Metin Ergin hayatı ve biyografisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.