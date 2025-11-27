Haberler

Kaymakam Yıldırım Yeşilyurt Köyü'nde İncelemelerde Bulundu

Kaymakam Yıldırım Yeşilyurt Köyü'nde İncelemelerde Bulundu
Güncelleme:
Kütahya'nın Altıntaş Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, Yeşilyurt köyünde köy halkıyla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve kamu hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Kütahya'nın Altıntaş Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, ziyaretler programı kapsamında Yeşilyurt köyünde incelemelerde bulundu.

Ziyaret sırasında köy halkıyla bir araya gelen Kaymakam Yıldırım, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Köy Muhtarı ile de görüşen Yıldırım, köyün genel durumu, yürütülen çalışmalar ve öncelikli ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Ayşegül Yıldırım, köylerde sunulan kamu hizmetlerinin yakından takip edildiğini vurgulayarak vatandaşların taleplerinin değerlendirileceğini ifade etti.

Ziyaretin sonunda Kaymakam Yıldırım, köy halkına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
