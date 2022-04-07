Kaymakam Yıldırım öğrencilerle iftarda bir araya geldi - Haberler

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Kaymakam Yıldırım öğrencilerle iftarda bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kaymakam Yıldırım öğrencilerle iftarda bir araya geldi

Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım Selendi Anadolu Lisesi Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

SELENDİ, MANİSA (İHA) - Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım Selendi Anadolu Lisesi Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerle iftarda bir araya geldi. İftardan sonra öğrencilerle bir süre sohbet edip okulları ve kaldıkları yurt ile ilgili taleplerini dinledi.

Selendi Anadolu Lisesinin yatılı pansiyonunda kalan öğrencilerle birlikte iftar yapan Kaymakam Ali Yıldırım'ın programına eşi Manolya Yıldırım'ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fırat Annak, Okul Müdürü Murat Daban ve görevli öğretmenler katıldı. Kaymakam Yıldırım öğrencilerle sohbet ederken yurtları ile ilgili taleplerini de dinledi. - MANİSA

Kaymakam Yıldırım öğrencilerle iftarda bir araya geldi

Kaymakam Yıldırım öğrencilerle iftarda bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anadolu Lisesi, Ali Yıldırım, Selendi, İftar, Yerel, Haberler

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