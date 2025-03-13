Putin, Ukrayna'nın işgal ettiği Kursk'u ilk kez ziyaret etti

Putin'den bir ilk: Düşmanı en kısa sürede yenilgiye uğratacağız
İran'dan Trump'a nükleer silah resti

İran'dan ABD'ye nükleer silah resti
PYD elebaşı Salih Müslim: ABD'nin talimatı ile anlaşmadık, özerklik talebimiz yok

PYD elebaşı Müslim'den gündem yaratacak özerklik çıkışı
Komşu katili 16 yaşındaki çocuk ile babasının yaşadığı evde şüpheli yangın

Gece yarısı küle dönen ev komşu katili çocuk ve babasına ait çıktı

Kaymakam Yasin Şahin, Öğrencilerle Hatıraların Önemi Üzerine Söyleşi Gerçekleştirdi

Kaymakam Yasin Şahin, Öğrencilerle Hatıraların Önemi Üzerine Söyleşi Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, 'Hatıraları İnşa Etmek' söyleşisi kapsamında Mustafa Köseoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek, hatıraların yaşam üzerindeki etkileri hakkında bilgi verdi.

Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, 'Hatıraları İnşa Etmek' söyleşisi kapsamında Mustafa Köseoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileriyle iftarda bir araya geldi.

Demirözü Mustafa Köseoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Şahin öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştirerek, hatıraların gündelik hayattaki yerine ve önemine vurgu yaptı. Hatıralarla yaşamın güzelliklerini fark etmeyi, duyguları anlamayı desteklediğini belirten Kaymakam Şahin, olumlu hatıralara sahip çocukların, olumsuzluklarla daha iyi başa çıkma mekanizmalarına sahip olduğu belirtti. Kendi tecrübelerinden bahseden Kaymakam Şahin, öğrencilerin hatıralarını dinledi. Öğrencilerin sorularının yanıtlanmasıyla program son buldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Bu fotoğraf sonrası harekete geçti
img

İddianame hazır! İşte 2 ünlü oyuncu için istenen ceza
img

İmamoğlu'ndan çarpıcı "diploma" çıkışı: İstifa etmek zorunda kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçlar nefes kesti! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Yaşayan 'son kabadayı' olarak bilinen Hasan Heybetli, cezaevinde ölü bulundu

Hasan Heybetli cezaevinde ölü bulundu
4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı

4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından çıkan şoke etti
İmamoğlu'ndan diplomasıyla ilgili çok konuşulacak çıkış: Dekan istifa etmek zorunda kaldı

İmamoğlu'ndan çarpıcı "diploma" çıkışı: İstifa etmek zorunda kaldı
Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan 'enerji' sorusu: Kendin için söylemiyorsun değil mi

Nihat Hatipoğlu ne diyeceğini bilemedi, hemen soruyu düzeltti
Ünlü markadan pes dedirten dolandırıcılık! Sakın evinize bu sucuktan almayın

Ünlü markadan pes dedirten dolandırıcılık! Sakın bu sucuktan almayın

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.