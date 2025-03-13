Kaymakam Yasin Şahin, Öğrencilerle Hatıraların Önemi Üzerine Söyleşi Gerçekleştirdi

Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, 'Hatıraları İnşa Etmek' söyleşisi kapsamında Mustafa Köseoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileriyle iftarda bir araya geldi.

Demirözü Mustafa Köseoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Şahin öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştirerek, hatıraların gündelik hayattaki yerine ve önemine vurgu yaptı. Hatıralarla yaşamın güzelliklerini fark etmeyi, duyguları anlamayı desteklediğini belirten Kaymakam Şahin, olumlu hatıralara sahip çocukların, olumsuzluklarla daha iyi başa çıkma mekanizmalarına sahip olduğu belirtti. Kendi tecrübelerinden bahseden Kaymakam Şahin, öğrencilerin hatıralarını dinledi. Öğrencilerin sorularının yanıtlanmasıyla program son buldu. - BAYBURT