Kaymakam Uğuz, Jandarma Karakolunu Ziyaret Etti

Afyonkarahisar Dinar ilçesi Kaymakamı Hasan Uğuz, Tatarlı Mahallesi'ndeki jandarma karakolunu ziyaret ederek güvenlik birimlerinin faaliyetlerini değerlendirdi ve çalışmalardan dolayı jandarma personeline teşekkür etti.

Afyonkarahisar Dinar ilçesi Kaymakamı Hasan Uğuz, ilçeye bağlı olan Tatarlı Mahallesi'nde ki jandarma karakolunu ziyaret etti.

Kaymakam Hasan Uğuz, Tatarlı Beldesi'nde görev yapan jandarma karakolunu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette, güvenlik birimlerinin ilçe ve belde halkının huzur ve güvenliği için yürüttüğü faaliyetler değerlendirildi. Kaymakam Uğuz, jandarma personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
