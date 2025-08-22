Kaymakam Uğuz, Jandarma Karakolunu Ziyaret Etti
Afyonkarahisar Dinar ilçesi Kaymakamı Hasan Uğuz, Tatarlı Mahallesi'ndeki jandarma karakolunu ziyaret ederek güvenlik birimlerinin faaliyetlerini değerlendirdi ve çalışmalardan dolayı jandarma personeline teşekkür etti.
Kaymakam Hasan Uğuz, Tatarlı Beldesi'nde görev yapan jandarma karakolunu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette, güvenlik birimlerinin ilçe ve belde halkının huzur ve güvenliği için yürüttüğü faaliyetler değerlendirildi. Kaymakam Uğuz, jandarma personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel