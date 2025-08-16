Kaymakam Uçar, Köylerde Gönül Sohbetleri Gerçekleştirdi

Bilecik'in Yenipazar ilçesi Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, köylülerle bir araya gelerek samimi diyaloglar kurdu ve vatandaşların taleplerini yerinde dinleyeceğini vurguladı.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Kaymakam Mehmet Salih Uçar, Selim, Ulucak, Aşağıboğaz ve Katran köylerinde vatandaşlarla bir araya gelerek gönül sohbetleri gerçekleştirdi.

Kaymakam Uçar, evlerin önünde ve köy meydanlarında köylülerle samimi diyaloglar kurdu, hal hatır sorup, hayır dualarını aldı. Yerel halkla buluşmalarının önemine dikkat çeken Kaymakam Uçar, "Devletimizin sıcak yüzünü her zaman hissettirmek ve vatandaşlarımızın yanında olmak temel görevimizdir" dedi. Bu ziyaretlerle köylerde güven ve dayanışmanın pekiştirildiğini belirten Uçar, vatandaşların taleplerini ve ihtiyaçlarını yerinde dinlemeye devam edeceklerini vurguladı - BİLECİK

