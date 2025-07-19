Kaymakam Taha Furkan Sönmezel, Yurt Dışı Eğitimi İçin Cumayeri'nden Ayrıldı

Kaymakam Taha Furkan Sönmezel, Yurt Dışı Eğitimi İçin Cumayeri'nden Ayrıldı
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Düzce'nin Cumayeri ilçesinde görev yapan Kaymakam Taha Furkan Sönmezel, yurt dışı dil eğitimi programına katılmak üzere ilçeden ayrıldı. Pazaryerinde vatandaşlarla vedalaştı.

Düzce (İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde görev yaparken yurt dışı dil eğitimi programına katılacak olan Kaymakam Taha Furkan Sönmezel, pazaryerinde vatandaşlara veda etti.

Cumayeri ilçesinde 6 Mayıs 2024 tarihinde Kaymakam vekili olarak göreve başlayan Taha Furkan Sönmezel, İçişleri Bakanlığı kararı ile dil eğitimi için Yurt Dışı Programı'na katılmaya hak kazandı. Cumayeri'nden ayrılacak olan Kaymakam Sönmezel, pazaryerine giderek vatandaşlarla vedalaştı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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