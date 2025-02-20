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Kaymakam Sultan Doğru, Turnalar Mahallesi'ni Ziyaret Etti

Kaymakam Sultan Doğru, Turnalar Mahallesi'ni Ziyaret Etti
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Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, ilçeyi tanıma ve vatandaşların sorunlarını yerinde görmek amacıyla Turnalar Mahallesi'ni ziyaret etti. Vatandaşlarla buluşan Doğru, talepleri dinleyip tarım ve hayvancılık üzerine istişarelerde bulundu.

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, Turnalar Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, göreve geldiği günden bu yana ilçeyi tanıma ve vatandaşların sorunlarını yerinde görmek amacıyla gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Kaymakam Doğru'nun son durağı Turanlar Mahallesi oldu. Turanlar Mahallesi'ni ziyaret eden Doğru, vatandaşlarla bir araya gelip, talep ve şikayetlerini dinledi. Yoğun katılımın olduğu ziyaretlerde Kaymakam Doğru ayrıca tarım ve hayvancılık üzerine istişarelerde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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