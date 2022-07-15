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Kaymakam Sevgili ve Başkan Doğru'dan şehit ailelerine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kaymakam Sevgili ve Başkan Doğru'dan şehit ailelerine ziyaret

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Hasan Doğru, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle şehit ailelerini ziyaret etti.

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Hasan Doğru, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle şehit ailelerini ziyaret etti.

Gaziantep'in Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ile Belediye Başkanı Hasan Doğru, 15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin millet tarafından durdurulmasının 6'ıncı yıldönümünde 15 Temmuz gazisi ve şehit aileleri ziyaret etti. İlk olarak Arabanlı 15 Temmuz gazisi polis memuru Turgay Toprak'ın ailesini ziyaret eden Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, 15 Temmuz günü ise Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ve kurum amirleri ile birlikte Arabanlı şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti. Kaymakam Sevgili ile Belediye Başkanı Hasan Doğru, şehit ailelerini ziyaretleri sırasında devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini bir kez daha ifade etti.

Öte yandan Araban Kaymakamlığı tarafından Sa'd Bin Ebi Vakkas Hazretleri Cami'de 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşlar için okutulan Mevlid-i Şerif okundu. Mevlid-i Şerif programına Kaymakam Sevgili, Belediye Başkanı Doğru, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Kıdemli Başçavuş Ali Şen, İlçe Emniyet Amiri Komiser Mahmut Şakir Yılmaz, Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet, Araban ve Yavuzeli İlçeleri Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki ile çok sayıda vatandaş katıldı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hasan Doğru Demokrasi Yerel Haberler

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