Kaymakam Özbek'ten Çocuklara Dondurma İkramı

Kaymakam Özbek'ten Çocuklara Dondurma İkramı
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Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde limonata satarak dondurma parası biriktiren çocuklara Kızılırmak Kaymakamı Emrah Özbek dondurma ve oyuncak hediye etti.

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde yol kenarında limonata satarak dondurma parası biriktiren çocuklara Kızılırmak Kaymakamı Emrah Özbek, dondurma ikram etti.

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine bağlı Bostanlı köyü ile Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Kıyıhalilinceli köyü yolu üzerindeki tarlalarda çalışan mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının yoldan geçenlere limonata satarak dondurma parası biriktirdiğini öğrenen Kaymakam Özbek, çocukları ziyaret etti. Sattıkları limonatadan satın alarak içen Özbek, çocuklara dondurma ve oyuncak hediye etti. Çocukların aileleriyle de sohbet eden Özbek, tarladan domates ve biber topladı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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