Kaymakam Ömer Sirkeci, İliç İlçesi Köylerini Ziyaret Etti
Erzincan'ın İliç ilçesi Kaymakamı Ömer Sirkeci, köylerde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi ve köy muhtarlarından bilgi aldı.
Kaymakam Ömer Sirkeci, köy ziyaretleri kapsamında; Büyük Gümüşlü, Küçük Gümüşlü, Yılmaz, Kuran, Uğur, İslamköy ve Dikmen köylerini gezdi.
Vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Sirkeci, köy muhtarlarından yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel