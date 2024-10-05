Üye Girişi
Haberler

Kaymakam Mustafa Maslak'tan Yüksekokul Ziyareti

Kaymakam Mustafa Maslak'tan Yüksekokul Ziyareti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı yüksekokulları ziyaret ederek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Maslak, bölgedeki yüksekokulların eğitim kalitesine katkı sağladığını ve mesleki eğitimin önemini vurguladı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Kaymakam Mustafa Maslak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Köyceğiz Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, ziyaret sırasında Yüksekokul Müdürleri Doç. Dr. Hatice Ulusoy ve Dr. Öğr. Üyesi Züleyha Seki'den eğitim ve öğretim faaliyetleri ve yapılan çalışmalar ve devam eden projeler hakkında bilgi alarak değerlendirmelerde bulunuldu. Kaymakam Maslak, Köyceğiz'de bulunan yüksekokulların bölgeye önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, eğitim kalitesini artıran projeler ve iş gücü piyasasına yönelik sunduğu mesleki eğitimlerin önemine vurgu yaptı. Kaymakam Maslak, okulun sunduğu eğitim ve mesleki desteklerin bölgedeki gençlerin istihdamına önemli katkılar sağladığını belirtti. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerel Haberler Köyceğiz Maslak Eğitim Yerel Yaşam

TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak

TBMM, İsrail tehdidi için toplanıyor

 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti

Kan donduran iki olay sonrası Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı tepki çekti

 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş

Surlardaki vahşette kan donduran detaylar! Her şeyi önceden deftere çizmiş
İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor

Birileri bunun adına "sanat" diyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Aslan, Yay burcu yorumu! 7 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 6-7 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Icardi Wanda Nara barıştı mı? İstanbul elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Hüseyin Kankaya kimdir? Hüseyin Kankaya kaç yaşında, nereli?
title