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Kaymakam Mete, gazi baba ve oğluyla bir araya geldi

Kaymakam Mete, gazi baba ve oğluyla bir araya geldi

Batman'ın Sason kaymakamı Murat Mete, terörle mücadelede iki gözünü ve bir ayağını kaybeden gazi Servet Çiftçi'in Suriye'de koluna şarapnel parçası isabet etmesi sonucunda yaralanan oğlu sözleşmeli er Adem Çiftçi ve ailesiyle bir araya geldi.

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Batman'ın Sason kaymakamı Murat Mete, terörle mücadelede iki gözünü ve bir ayağını kaybeden gazi Servet Çiftçi'in Suriye'de koluna şarapnel parçası isabet etmesi sonucunda yaralanan oğlu sözleşmeli er Adem Çiftçi ve ailesiyle bir araya geldi.

Suriye'nin Cerablus şehrinde görev yaparken PKK'lı teröristlerin roketatarlı taciz ateşi sonucunda koluna şarapnel parçasının isabet etmesi sonucunda yaralanan sözleşmeli er Adem çiftçi ile evinde bir araya gelen Kaymakam Murat Mete, Çiftçi'ye el dokumalı Türk bayrağı hediye ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kendisini ziyaret eden Kaymakam Mete ve şehit yakınlarına teşekkür eden sözleşmeli er Adem Çiftçi, yıllarca babasıyla gurur duyduğunu belirterek, kendisinin de babası gibi gazi olmayı arzuladığını söyledi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adem Çiftçi Batman Suriye Yerel Haberler

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