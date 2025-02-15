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Kaymakam Maslak, Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni Ziyaret Etti

Kaymakam Maslak, Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni Ziyaret Etti
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Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde üretim atölyelerini inceledi ve öğrenci ile öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim yöntemleri üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Kaymakam Mustafa Maslak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretim çalışmaları yapılan atölyeleri yerinde inceledi.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Kaymakam Mustafa Maslak, okulun tüm bölümlerini gezerek atölye çalışmalarını yerinde inceledi. Okulun sahip olduğu teknik altyapı ve uygulamalı eğitim imkanlarının, mesleki becerilerin geliştirilmesine vurgu yaparak öğrencileri mesleki hayata hazırlamaya yönelik yenilikçi eğitim yöntemleri üzerine fikir alışverişinde bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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