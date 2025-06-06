Kaymakam Koşansu'dan şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti

Kaymakam Koşansu'dan şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti
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MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, bayramın ilk günü şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, bayramın ilk günü şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, protokol üyeleri birlikte ilk şehit öğretmen Sait Korkmaz'ın mezarını ziyaret etti. Kaymakam Koşansu, tüm şehitler için dua etti. Şehitlik ziyaretinin ardından İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Taşkın ve Bulanık Müftü Vekili Osman Gergüs ile birlikte şehit ve gazi ailelerini ziyaret eden Kaymakam Koşansu, bayramlarını kutladı.

Gerçekleşen ziyaretlerde şehit aileleriyle sohbet eden Kaymakam Koşansu, "Şehitlerimizin geride kalan anne-baba eş ve çocukları ile kardeşleri milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleridir. Aziz vatan toprakları şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Kurban Bayramı dolayısıyla vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin kabristanı ile şehit ailelerimizi ve gazilerimizi ziyaret ettik. Bu vesile ile şehitlerimizi bir kez daha şükran ve minnet duygularıyla anıyor, şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve Bulanıklı hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını en kalbi duygularla kutluyorum" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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