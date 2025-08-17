Kaymakam Kılıç, Camicedit Mahallesi'nde Vatandaşları Ziyaret Etti

Kaymakam Kılıç, Camicedit Mahallesi'nde Vatandaşları Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Camicedit Mahallesi'nde vatandaşları evlerinde ziyaret ederek onların taleplerini dinledi ve yaşam şartları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında asker olma hayali kuran bir gençle özel anılar paylaşıldı.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Camicedit Mahallesinde ikamet eden vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Ziyarete, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü V. Muhittin Özer de eşlik etti. Kaymakam Kılıç ve Özer, mahalledeki vatandaşlarla birebir görüşerek, onların taleplerini dinledi ve genel yaşam şartları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında asker olma hayali kuran Hüseyin isimli gençle de özel bir anı paylaşan Kaymakam Kılıç, jandarma telsizi ve üniforması hediye ederek, birlikte vakit geçirdi. Hüseyin'in hayalini gerçekleştirmek için gösterdiği ilgi, vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
AK Parti'ye mi geçiyor? Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sessizliğini bozdu

AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkandan açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alaska zirvesine ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.