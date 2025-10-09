Kaymakam Kestioğlu Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Posof kaymakamı Mehmet Fatih Kestioğlu, ilçeye bağlı köylerini ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakam Kestioğlu, ilçe merkezindeki programlarının yanı sıra gittiği köylerde muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinliyor. Köylerde gündeme getirilen sorunlara müdahale ederek çözüm üreten Kaymakam Kestioğlu'nun vatandaşlara yakın diyalog içerisinde olması takdir topluyor. - ARDAHAN