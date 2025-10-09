Haberler

Kaymakam Kestioğlu Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Posof Kaymakamı Mehmet Fatih Kestioğlu, köylerde muhtar ve vatandaşlarla buluşarak sorunları dinliyor ve çözümler üretiyor. Vatandaşlarla kurduğu yakın diyalog takdir ediliyor.

Posof kaymakamı Mehmet Fatih Kestioğlu, ilçeye bağlı köylerini ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakam Kestioğlu, ilçe merkezindeki programlarının yanı sıra gittiği köylerde muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinliyor. Köylerde gündeme getirilen sorunlara müdahale ederek çözüm üreten Kaymakam Kestioğlu'nun vatandaşlara yakın diyalog içerisinde olması takdir topluyor. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
