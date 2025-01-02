Kaymakam Kartal: "Bilinçli ve Vatanına Bağlı Gençlere İhtiyacımız Var"

Taşova Kaymakamı Salih Kartal, "Ülkemizin bilinçli, çalışkan ve vatanına bağlı gençlere ihtiyacı var" dedi.

Kaymakam Salih Kartal ve beraberindekiler Belevi İlk-Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Gençlerin eğitim hayatına verdiği önemi bir kez daha vurgulayan Kaymakam Kartal, hem öğrenciler hem de öğretmenlerle birebir sohbet ederek okulun ihtiyaçları ve hedefleri hakkında bilgi aldı. Kaymakam Salih Kartal, öğrencilerle yaptığı konuşmada, eğitimin bir toplumun gelişimi için en önemli unsur olduğunu belirtti. "İyi bir lise, iyi bir üniversite demektir" diyen Kartal, gençlerin gelecekte başarılı bireyler olarak toplumda yer almaları için her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti. Ayrıca disiplinli çalışma, kitap okuma alışkanlığı ve hedef belirleme konularında öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilerin sorularını da cevaplayan Kaymakam Kartal, onların hedeflerini dinleyerek cesaretlendirdi. Öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Sizler bizim geleceğimizin teminatısınız. Taşova'nın ve ülkemizin sizler gibi bilinçli, çalışkan ve vatanına bağlı gençlere ihtiyacı var. Her birinizin başarılı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyarette ayrıca Belevi İlk-Ortaokulu'na kazandırılan okul kütüphanesine İlçe Halk Kütüphanesi tarafından kitap hediye edildi. - AMASYA