Haberler

Kaymakam Kara, Sarıdayı Köyü'nde vatandaşla buluştu

Kaymakam Kara, Sarıdayı Köyü'nde vatandaşla buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Sarıdayı Köyü'nü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Altyapı, tarım ve ulaşım gibi konularda köy halkının taleplerini dinledi.

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, ilçeye bağlı Sarıdayı Köyü'nü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy halkının taleplerini yerinde dinleyen Kaymakam Kara, sorunların çözümü noktasında istişarelerde bulundu. Ziyaret kapsamında Köy Muhtarı Hasan Başol'dan Sarıdayı Köyü'nün genel durumu, ihtiyaçları ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Kara, ardından vatandaşlarla sohbet ederek beklenti ve önerileri dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada; altyapı, tarım, ulaşım ve günlük yaşamı etkileyen konular ele alındı.

Devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, iletilen taleplerin ilgili kurumlara aktarılacağını ve çözüm için gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Köy ziyaretlerinin önemine dikkat çeken Kaymakam Kara, hizmetlerin masa başında değil, sahada vatandaşla birlikte şekillendiğini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı

Ordu duyurdu: Kontrol tamamen bizde, mayınlar temizleniyor
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

İşte Türkiye'nin yüreğini yakan cinayette 15 yaşındaki katilin ifadesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tan Sağtürk'e yeni görev

Tan Sağtürk'e yeni görev
Futbol dünyası Dembele'nin aşırtma golünü konuşuyor

Futbol dünyasının konuştuğu gol
Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı
Tan Sağtürk'e yeni görev

Tan Sağtürk'e yeni görev
Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

Acun Ilıcalı öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir