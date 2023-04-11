Kaymakam Kaptanoğlu: 'Yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz'

Bingöl'ün Genç İlçe Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'dan Genç ilçesine gelen aileyi ziyaret ederek, "Yaralarımızı hep birlikte sardık ve sarmaya devam ediyoruz" dedi.

Bingöl'ün Genç İlçe Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'dan Genç ilçesine gelen aileyi ziyaret ederek, "Yaralarımızı hep birlikte sardık ve sarmaya devam ediyoruz" dedi.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından Adıyaman'da yaşayan Akbaş ailesi, Genç ilçesinde misafir edildi. Depremzede ailenin tüm ihtiyaçları ile yakından ilgilenen Genç Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, aileyi ziyaret etti. Depremin yaralarını birlikte sarmaya devam edeceklerini vurgulayan Kaptanoğlu, "Yaralarımızı hep birlikte sardık ve sarmaya devam ediyoruz. Deprem sonrası Adıyaman'dan ilçemize gelip, hayatlarına burada devam eden Akbaş ailesini Belediye Başkanımız Mehmet Zeki Dirik ile birlikte ziyaret ederek, iftar sofralarına misafir olduk. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" dedi. - BİNGÖL