Kaymakam Kahveci, Yaşlıları Ziyaret Ediyor

Manisa'nın Selendi Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, ilçedeki yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor.

Selendi ilçesine asaleten atanmasının ardından gece gündüz demeden yaşlı ziyaretlerine devam eden Kaymakam Kahveci, ilçe merkezindeki ve kırsal mahallerde ikamet eden yaşlılarla buluşmaya aralıksız devam ediyor. Ziyaret ettiği evlerdeki yaşlı vatandaşlarla sohbet ederek yakından ilgilenen Kaymakam Kahveci, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek kendilerine yardımcı oluyor. Yaşlılar ise Kaymakam Kahveci'nin kendilerine ziyaretlerinden duydukları memnuniyetlerini dile getirdi. - MANİSA