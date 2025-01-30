ABD'de helikopterle uçak çarpıştı: 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopter çarpıştı
Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı

ABD'yi sarsan kaza sonrası Trump suçluyu ilan etti
Çalışanları, Halit Ergül'ün ifadesini yalanladı: Gece çalışan bir güvenlik görevlisi görmedik

Çalışanları Halit Ergül'ü yalanladı: Bu zamana kadar hiç görmedik
Bolu Belediyesi akraba çiftliğine dönmüş! Yeğene yardımcılık, geline müdürlük

Belediye akraba çiftliğine dönmüş! Yeğene yardımcılık, geline müdürlük

Kaymakam Kahveci'den Yaşlılara Şefkat Eli

Kaymakam Kahveci'den Yaşlılara Şefkat Eli
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Selendi Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, kırsal mahallelerde yaşayan bakıma muhtaç yaşlıları ziyaret ederek onların ihtiyaçlarını karşılamakta ve devletin şefkatini göstermektedir.

Manisa Selendi Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, makam işleri dışında gece gündüz demeden ilçeye bağlı kırsal mahallelerde yaşayan bakıma muhtaç yaşlıları ziyaret ederek hem ihtiyaçların soruyor hem de sohbet ederek devletin şefkat elini hissettiriyor.

Selendi'ye atanmasının ardından dur durak bilmeyerek yaşlıları ziyaret eden Kaymakam Kahveci, özelikle kırsal mahallerde maddi durumu iyi olmayan hasta ve yatalak durumda bulunan yaşlılarla sık sık görüşerek devletin şefkat elini uzatıyor. Yaşlıları dinleyen Kaymakam Kahveci, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların ihtiyacı olup olmadığını sorarak yardımcı oluyor. Kaymakam Kahveci, "Devletimiz her daim sizlerin yanında. Bizler sizlerin yanındayız." diyerek vatandaşlara devletin şefkat elini uzatıyor.

Kaymakam Kahveci'nin ziyaretlerine Selendi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Çağlar Yılmaz da eşlik ederek ihtiyaçları yerinde tespit ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Genel Yayın Yönetmeni tutuklandı! 2 isim serbest
img

Bahçesinde beslediği yavru kedi yüzünden kör oldu
img

Bundan sonra 1 dakika bile Fenerbahçe forması giyemeyecek!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Coca Cola'dan sonra bu kez de Lay's! Tehlikeli ürün ABD'de piyasadan toplatılıyor

Türkiye'de de çok satan patates cipsi piyasadan toplatılıyor
Galatasaray gece yarısı yıldız futbolcuyla yollarını ayırdı

Yıldız futbolcunun kalemini gece yarısı kırdılar
Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Süper Lig'den milli yıldızı istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı
Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak

Hem eğitim alıp hem 400 bin TL alacaklar
Süper Lig devinden Göztepe'ye Romulo için eşi benzeri görülmemiş teklif

Süper Lig devinden eşi benzeri görülmemiş teklif
Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.