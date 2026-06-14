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Kaymakam Kahraman, minik öğrencilerin heyecanına ortak oldu

Kaymakam Kahraman, minik öğrencilerin heyecanına ortak oldu
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Kars Digor Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun yıl sonu kapanış programına katılarak minik öğrencilerin gösterilerini izledi ve öğreticilere teşekkür etti.

Kars'ın Digor ilçesi Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, ilçede faaliyet gösteren 4-6 Yaş Kur'an Kursu tarafından düzenlenen yıl sonu kapanış programına katılarak öğrencilerin mutluluğunu paylaştı.

Programda öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli etkinlikler, gösteriler ve sunumlar büyük beğeni topladı. Minik öğrencilerin yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri sergilediği programı ilgiyle takip eden Kaymakam Kahraman, çocukların heyecanına ortak oldu.

Program boyunca öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Kahraman, miniklerle sohbet ederek onların duygu ve düşüncelerini dinledi. Çocukların gösterdiği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kahraman, eğitim hayatlarının ilk basamaklarında önemli kazanımlar elde eden öğrencileri tebrik etti.

Kur'an kursunda görev yapan öğreticilerle de bir araya gelen Kaymakam Kahraman, çocukların manevi ve ahlaki gelişimlerine katkı sunan eğitim çalışmalarından dolayı emeği geçen tüm öğreticilere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Program sonunda öğrencilere eğitim hayatlarında başarı temennisinde bulunan Kaymakam Kahraman, çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayarak ailelere ve eğitimcilere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Yıl sonu kapanış programı, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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