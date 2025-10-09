Haberler

Kaymakam Güzel, Elmagünü Köyü'nü Ziyaret Etti

Bingöl'ün Genç ilçesinde Kaymakam Muhammet Güzel, vatandaşlarla bir araya geldi.

Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların ihtiyaç, talep ve sorunlarını yerinde tespit etmek, çözüm üretmek ve yürütülen hizmetleri değerlendirmek amacıyla başlattığı köy ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kaymakam Güzel, beraberindeki kurum amirleri ile birlikte Elmagünü Köyü'nü ziyaret etti. Ziyaretin ilk durağı köy mezarlığı oldu. Burada aziz şehit Recep Tan'ın kabri ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve dualar edildi. Daha sonra köy muhtarı ve vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Güzel, köylülerin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Güzel, "Köylerimizde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, ulaşım, altyapı ve hizmet standartlarını iyileştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Amacımız, her vatandaşımızın devletimizin hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanmasını sağlamaktır" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
