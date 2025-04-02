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Kaymakam Gündoğdu, Ramazan Bayramı'nda Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Kaymakam Gündoğdu, Ramazan Bayramı'nda Şehit Ailelerini Ziyaret Etti
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Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti. Kaymakam, Karacaören ve Esençay Mahallelerindeki şehit aileleriyle sohbet ederek Türk Bayrağı takdim etti ve onların her zaman yanında olduklarını belirtti.

Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini yalnız bırakmadı. Karacaören ve Esençay Mahallelerindeki şehit ailelerini ziyaret eden Kaymakam Gündoğdu ailelerle sohbet edip Türk Bayrağı takdim etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Cumhuriyet Savcısı Ali Osman Tan ve protokol üyeleri ile birlikte Karacaören Mahallesi'ndeki şehit ailesi Osman-Ayşe Aykan ve Esençay Mahallesi'ndeki şehit ailesi Süleyman Ceylan'ı ziyaret etti. Ziyaretlerinde, şehit aileleriyle sohbet eden Kaymakam Gündoğdu, şehitlerin fedakarlıklarının unutulmadığını ve her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Kaymakam Gündoğdu şehit ailelerinin Ramazan Bayramını kutlayarak Türk Bayrağı takdim etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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