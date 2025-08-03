Kaymakam Gülcü'den Veda Ziyareti

Yaklaşık 1.5 yıldır Bozüyük Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde görev yapan Yasir Gülcü, İstanbul'a tayin edilmesinin ardından Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk'e veda ziyaretinde bulundu.

Veda ziyaretine İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru da eşlik etti. Görev süresi boyunca Bozüyük'e katkı sunan Gülcü, ziyaret sırasında Kaymakam Öztürk'e destekleri için teşekkür etti. Kaymakam Adem Öztürk ise Yasir Gülcü'ye yeni görev yerinde başarılar dileyerek, Bozüyük'teki hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. - BİLECİK