Kaymakam Gülcü'den Veda Ziyareti
Bozüyük Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde 1.5 yıl görev yapan Yasir Gülcü, İstanbul'a tayin edilmesinin ardından Kaymakam Adem Öztürk'e veda ziyaretinde bulundu. Gülcü, Bozüyük'e katkıları için teşekkür ederken, Kaymakam Öztürk de başarılar diledi.
Yaklaşık 1.5 yıldır Bozüyük Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde görev yapan Yasir Gülcü, İstanbul'a tayin edilmesinin ardından Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk'e veda ziyaretinde bulundu.
Veda ziyaretine İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru da eşlik etti. Görev süresi boyunca Bozüyük'e katkı sunan Gülcü, ziyaret sırasında Kaymakam Öztürk'e destekleri için teşekkür etti. Kaymakam Adem Öztürk ise Yasir Gülcü'ye yeni görev yerinde başarılar dileyerek, Bozüyük'teki hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel