Gürpınar Kaymakamı, Şehit Polis Memuru'nun Kabrini Ziyaret Etti

Van'ın Gürpınar Kaymakamı Fatma Turhan Keser, Şehit Polis Memuru Haluk Varlı'nın kabrini ziyaret etti.

Ziyarette, şehit için Kur'an-ı Kerim tilavet edilerek dualar edildi. Ardından şehidin ailesini ziyaret eden Kaymakam Fatma Turhan Keser, devletimizin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirterek, her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı