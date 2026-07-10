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Gürpınar Kaymakamı, Şehit Polis Memuru'nun Kabrini Ziyaret Etti

Gürpınar Kaymakamı, Şehit Polis Memuru'nun Kabrini Ziyaret Etti
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Van'ın Gürpınar Kaymakamı Fatma Turhan Keser, şehit polis memuru Haluk Varlı'nın kabrini ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu ve dualar etti. Ardından şehidin ailesini ziyaret eden Keser, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı.

Van'ın Gürpınar Kaymakamı Fatma Turhan Keser, Şehit Polis Memuru Haluk Varlı'nın kabrini ziyaret etti.

Ziyarette, şehit için Kur'an-ı Kerim tilavet edilerek dualar edildi. Ardından şehidin ailesini ziyaret eden Kaymakam Fatma Turhan Keser, devletimizin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirterek, her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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