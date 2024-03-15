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Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Ramazan ayında şehit ailelerini ziyaret etti

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Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Ramazan ayı nedeniyle Fethiye'de yaşayan bazı şehit ailelerini ziyaret etti. Ziyaretlerde, şehitlerin aileleriyle yapılan samimi sohbetlerde devletin şehit ailelerine olan desteği ve şükranı vurgulandı.

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Ramazan ayı nedeni ile Fethiye'de yaşayan bazı şehit ailelerini ziyaret etti.

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Ramazan Ayı'nın manevi atmosferinde Fethiye'nin kahraman şehitleri Orçun Munyas, Nihat Oran, Asım Özdemir ve Selim Fakı'nın ailelerini ziyaret etti. Kaymakam Ertaş, bu ziyaretlerde şehitlerimizin aziz hatıralarını yad ederek, "Onların bizlere emanet ettiği değerli aileleriyle her daim bir ve beraber olacağız" ifadelerini kullandı.

Şehit aileleriyle yapılan samimi sohbetlerde, devletimizin şehit ailelerine olan desteği ve şükranı bir kez daha vurgulandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsmail Hakkı Ertaş Fethiye Yerel Haberler

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